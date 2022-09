Baustellen-Brand: Verdacht der Brandstiftung

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer hat in Rostock-Lichtenhagen den Bau eines Mehrfamilienhauses jäh gestoppt. Der Brand brach auf dem Dach aus, vorher noch gearbeitet worden war. Was war die Ursache?

Rostock - Ein Brand hat auf einer Großbaustelle im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, brach das Feuer am späten Dienstagnachmittag im oberen Teil eines etwa sechsgeschossigen Neubaus aus. Anwohner meldeten den Brand auf dem Gebäude, das sich unmittelbar gegenüber einer Polizeidienststelle befindet. Dort lässt eine städtische Wohnungsgesellschaft derzeit Hunderte Wohnungen in mehreren Wohngebäuden bauen.

Außerdem waren Detonationen zu hören, die vermutlich von explodierenden Gasflaschen herrührten. Feuerwehren konnten den Brand nach mehreren Stunden löschen.

Die genaue Ursache des Feuers sei noch unklar. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt, wie die Sprecherin sagte. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Brandgutachter sich die Schäden und die Brandstelle genauer ansehen,

Kurz vor dem Brand sei auf dem Dach noch gearbeitet worden. Zur Brandzeit haben sich noch Arbeiter auf dem Gelände befunden, jedoch nicht mehr im Dachbereich, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. dpa