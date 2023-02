Behörde der Landesbeauftragten für SED-Unrecht gefragt

Auch wenn die Corona-Pandemie im Vorjahr erneut die persönliche Beratung von SED-Opfern erschwerte, suchten doch erneut Hunderte Betroffene Kontakt zur Landesbeauftragten Drescher. Die aber ist mit den Entscheidungen zu den beantragten Opferrenten unzufrieden.

Schwerin - Auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall bleibt die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur wichtige Anlaufstelle für Menschen, die in der DDR verfolgt wurden und Unrecht erlitten. „Der Bedarf an Beratung ist weiterhin hoch. Die Aufarbeitung ist ein bleibendes Thema“, sagte Behördenleiterin Anne Drescher am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts für 2022, den sie dem Landtag zuleitete.

Viele Menschen litten noch immer unter Folgen und Wirkungen der kommunistischen und SED-Diktatur. „Die Wunden liegen offen. Die Betroffenen kommen nicht zur Ruhe“, konstatierte Drescher. Viele würden erst jetzt mit großem zeitlichem Abstand die Kraft finden für ihre persönliche Aufarbeitung.

Nach Dreschers Angaben wandten sich im vergangenen Jahr 642 Bürgerinnen und Bürger an die Landesbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns. In 430 Fällen hätten die Betroffenen erstmals Kontakt zu ihrer Behörde gesucht. Der Rest seien Folgeberatungen im Rahmen von Verfahren zur Rehabilitierung und Anerkennung gesundheitlicher Beeinträchtigungen gewesen.

Drescher kritisierte erneut die meist lange Verfahrensdauer und die geringe Erfolgsquote bei der Gewährung einer staatlichen Opferrente etwa bei Dopingfolgen aus dem Hochleistungssport. Nicht einmal zehn Prozent der bislang knapp 1000 Anträge auf Leistungsansprüche infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen seien bewilligt worden. „Das ist bedrückend wenig und hält viele davon, überhaupt einen Antrag zu stellen“, konstatierte Drescher.

Neben dem gesetzlichen Beratungsauftrag widme sich ihre Behörde auch 2023 mit Veranstaltungen, Publikationen und Forschungsprojekten der geschichtlichen Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land. Dabei nehme der 70. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 eine besondere Rolle ein. Den Auftakt dafür habe am 10. Februar 2023 in Bützow das Gedenken an die „Aktion Rose“ gesetzt. Dabei waren in den 1950er Jahren zahlreiche Hotels und Ferieneinrichtung gegen den Willen der Besitzer verstaatlicht worden. Ein Schwerpunkt hatte an der Ostseeküste gelegen.

Die FDP-Landtagsabgeordnete Sabine Enseleit würdigte die Arbeit der Landesbeauftragten und forderte eine finanzielle und personelle Stärkung der Behörde. Der Stellenplan sei nicht an die über die Jahre gewachsenen Aufgaben angepasst worden und auch im aktuellen Haushalt des Landes für 2022/23 sei der angemeldete Mehrbedarf nicht berücksichtigt worden. „Es ist bezeichnend, dass die rot-rote Landesregierung die Notwendigkeit einer besseren Ausstattung weiter negiert. Neben dem fragwürdigen Signal an die Betroffenen von SED-Unrecht, welches damit ausgesendet wird, entspricht dieses Vorgehen auch nicht der Koalitionsvereinbarung“, monierte Enseleit. dpa