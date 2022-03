Beide Brücken nach Usedom nur einspurig befahrbar

Wer von oder zu Deutschlands zweitgrößter Insel Usedom möchte, muss sich auf Staus einstellen. Autofahrer könnten beide Brücken, die nach Usedom führen, in den kommenden Tagen nur einspurig nutzen, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montag mit. Noch vor dem Reiseverkehr zu Ostern sollen die Peenebrücke in Wolgast und die Zecheriner Klappbrücke aber wieder normal befahrbar sein.

Usedom - Die Bundesstraße 111 ist die nördliche Zufahrt zur Insel und verläuft über die Wolgaster Peenebrücke. Wegen Bauarbeiten ist die Brücke seit Donnerstag bis zum 12. April nur einspurig befahrbar, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weiter mitteilte.

Seit Montag ist auch die Zecheriner Klappbrücke bis zum 7. April halbseitig gesperrt und somit der Verkehr auf der südlichen Zufahrt über die Bundesstraße 110 behindert. Wegen Wartungen könne die Brücke montags bis donnerstags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr sowie am Freitag, den 1. April, von 8.00 bis 13.00 Uhr nur einspurig befahren werden. Am Wochenende soll die Südzufahrt nach Usedom laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr normal nutzbar sein.

Außerdem kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Zinnowitz und Peenemünde ist von Montagabend an bis Mittwochfrüh komplett gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Die Usedomer Bäderbahn wolle für den Zeitraum einen Schienenersatzverkehr einrichten. Zuvor hatten Medien berichtet. dpa