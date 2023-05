Beil-Angriff nach Streit: Haftbefehl gegen Verdächtigen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Bergen, der größten Stadt auf Rügen, sind zwei Männer in Streit geraten. Einer ging mit einem Beil auf den Kontrahenten los. Dieser konnte gerade noch ausweichen. Der Angreifer kam in U-Haft.

Bergen - Im Zusammenhang mit einer Beil-Attacke in Bergen auf der Insel Rügen (Vorpommern Rügen) hat das Amtsgericht Stralsund Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Dem 59-jährigen Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Die Tatwaffe sei beschlagnahmt worden.

Der Vorfall hatte sich am Freitagnachmittag im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Bergen ereignet. Wie die Polizei später mitteilte, waren der 59-Jährige und ein 44-jähriger Mann - beide Deutsche - aus bisher unbekannten Gründen in Streit geraten. Daraufhin soll der Ältere mit dem Beil in Richtung von Kopf und Oberkörper des anderen Mannes geschlagen haben. Der 44-Jährige habe aber ausweichen können, sei geflohen und unverletzt geblieben.

Zeugen riefen die Polizei, die den 59-Jährigen am Tatort festnahm. Dort soll auch das Beil gefunden worden sein. Die Staatsanwaltschaft Stralsund beantragte am Wochenende einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen, den der zuständige Richter am Amtsgericht Stralsund auch erließ. Der Tatverdächtige kam in ein Gefängnis. dpa