Beine auf Feld amputiert, um Landwirt zu retten

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Zwei Tage nach einer spektakulären Rettungs-OP auf freiem Feld, bei der einem Landwirt beide Beiden amputiert wurden, liegt der Patient in stabilem Zustand auf der Intensivstation. Ob der 25-Jährige, der mit der Operation aus seinem Mähdrescher befreit wurde, in Lebensgefahr schwebt, sagte eine Sprecherin des Universitätsklinikums Rostock am Montag nicht.

Rostock - Die „Bild“-Zeitung zitierte den Chirurgen Clemens Schafmayer mit den Worten: „Momentan ist er außer Lebensgefahr.“

Der Landwirt war am Samstag bei der Ernte mit beiden Beinen in die Maschine geraten, als er wegen einer Verstopfung mit Getreide dort nachschaute. Beim Versuch, die Blockade zu entfernen, war er aus noch unbekannten Gründen mit beiden Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken geraten. Ein herbeigerufenes OP-Team der Uniklinik Rostock amputiere dem Mann beide Beine, um ihn zu befreien.

Laut „Bild“-Zeitung berichtete Chirurg Schafmayer, dass der junge Landwirt am Montagmorgen bei der Visite die Hand ausgestreckt, sich bedankt habe. „Das sind Momente, die einem sehr nahe gehen“, zitiert das Blatt den Mediziner. Er sei wahnsinnig stolz auf sein Team, den Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei vor Ort. „Alle haben alles richtig gemacht und ihren Beitrag geleistet, dass wir ein Leben retten konnten.“ dpa