Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners aus der Luft

Ein Spezialhubschrauber versprüht über einer Allee ein Insektizid gegen den Eichenprozessionsspinner. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Ab kommendem Montag wird der Eichenprozessionsspinner in Mecklenburg-Vorpommern wieder aus der Luft bekämpft. Hubschrauber sollen am Montag und Dienstag Eichenalleen im besonders betroffenen Landkreis Ludwigslust-Parchim abfliegen und ein Insektizid versprühen, wie ein Kreissprecher am Mittwoch mitteilte.

Schwerin - Die betroffenen Straßenabschnitte - alle außerhalb von Ortschaften gelegen - würden während des Spritzens für etwa 20 Minuten für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Tierhalter müssten ihre Tiere in den Stall bringen oder dafür sorgen, dass sie mindestens 200 Meter entfernt sind. Der tief fliegende Hubschrauber könne Fluchtreflexe auslösen.

Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird den Angaben zufolge das Präparat Foray ES benutzt, das vom Umweltbundesamt dafür empfohlen sei. Es sei für Menschen und andere Wirbeltiere ungiftig und wirke nur auf Schmetterlingsraupen. Bienen und andere Insekten seien deshalb ebenfalls nicht betroffen.

Die Raupen des Falters besitzen Brennhärchen, die zu schmerzhaften Ausschlägen, Augenreizungen und Atembeschwerden, aber auch Schwindel, Benommenheit und allergischem Schock führen können. Die Raupen sollte man daher nicht berühren - in Kontakt mit Brennhaaren kann man allerdings auch durch Verwehungen kommen. dpa