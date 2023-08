Benzin-Gas-Gemisch Ursache für Hausexplosion in Plau

Fünf Tage nach der Explosion in einem Einfamilienhaus in Plau am See (Ludwigslust-Parchim), bei der ein Mensch ums Leben kam, steht die Ursache fest. Der Vorfall vom 3. August wurde mit Hilfe von Benzin und Gasflaschen vermutlich vom Hausbewohner selbst ausgelöst, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Das hätten Untersuchungen eines Fachmannes inzwischen ergeben.

Plau am See - Hintergrund des Vorfalls sei eine Familientragödie.

So handele es sich bei dem Toten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und wie bereits vermutet um den 73 Jahre alten Eigentümer des Hauses, der zu der Zeit allein dort war. Der Mann wird seither vermisst. Letzte Klarheit sollen die noch andauernden rechtsmedizinischen Untersuchungen bringen.

Bei der Verpuffung im Obergeschoss des Hauses unweit vom Plauer See an jenem Nachmittag und dem folgenden Brand war ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Feuerwehrleute löschten die Flammen und fanden danach die Leiche. Die Bewohnerin war zu der Zeit nicht im Haus. Das Haus gilt als einsturzgefährdet. dpa