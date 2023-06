Beschäftigungsrückgang in MV: Bundestrend hingegen positiv

Licht brennt in den Räumen eines Bürokogebäudes. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Der personelle Aderlass in Industrie und Handwerk Mecklenburg-Vorpommerns hält an. Wie das Statistische Amt in Schwerin am Donnerstag unter Berufung auf jüngste Daten des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder mitteilte, lag die Zahl der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe zum Ende des ersten Quartals 2023 etwa 2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Schwerin - Bundesweit setzte sich in dem bedeutenden Wirtschaftsbereich hingegen die Erholung nach der Corona-Krise mit einem leichten Beschäftigtenplus von 0,5 Prozent fort.

Geringe Zuwächse in den Bereichen Landwirtschaft und Dienstleistungen konnten den Beschäftigungsrückgang in Industrie und Handwerk im Nordosten nicht kompensieren. Den vorläufigen Berechnungen der Statistikämter zufolge gab es im ersten Quartal 2023 in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 751.200 Erwerbstätige. Gezählt werden dabei Arbeitnehmer, die mit 91 Prozent den Löwenanteil ausmachen, Selbstständige und Freiberufler. Im Vergleich zum März 2022 waren das 600 oder 0,1 Prozent Erwerbstätige weniger. Nur noch Sachsen-Anhalt verzeichnete ebenfalls ein leichtes Minus, alle anderen Bundesländer Zuwächse. Bundesweit nahm die Zahl der Erwerbstätigen leicht um 1 Prozent zu.

Schon im Jahr 2022 war die Beschäftigungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern dem Bundestrend hinterhergelaufen. Zwar hatten Neueinstellungen insbesondere in Handel, Gastronomie und öffentlichem Dienst dazu beigetragen, dass die Zahl der Erwerbstätigen mit 761.800 im Jahresdurchschnitt das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreichte. Der Zuwachs gegenüber 2021 fiel mit 0,6 Prozent aber nur halb so stark aus wie im Bundesdurchschnitt. Geringere Zuwächse verzeichneten Sachsen-Anhalt, das Saarland und Thüringen. In Hamburg lag das Plus bei 2,2 und in Berlin bei 3,4 Prozent. Die beiden Millionen-Städte legten auch Anfang 2023 im Ländervergleich am kräftigsten zu. dpa