Besuch aus der östlichen Heimat für jahrhundertealten Kelch

Der Naugarder Abendmahlskelch ist Hunderte Jahre alt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs gelangte er aus dem heutigen Polen nach Greifswald und geriet lang in Vergessenheit. Nun kam Besuch aus der Heimat.

Greifswald - Eine polnische Delegation hat in Greifswald einen aus ihrer Region stammenden und nach Jahrzehnten des Vergessens wiederentdeckten Abendmahlskelch begutachtet. Der Kelch aus dem frühen 14. Jahrhundert gehörte laut dem Pommerschen Landesmuseum vermutlich zur Erstausstattung der Pfarrkirche im heute polnischen Naugard. Am Mittwoch seien etwa 40 Menschen der dortigen Kirchengemeinde in das Pommersche Landesmuseum gekommen.

An dem Treffen nahm auch Gustav Seils teil, der maßgeblich zur Wiederentdeckung des Kelchs beigetragen hat. Die mittelalterliche Goldschmiedearbeit war nach Angaben des Museums 600 Jahre lang in St. Marien im hinterpommerschen Naugard (polnisch Nowogard) über kontinuierlich im Gebrauch gewesen. 1945 gelangte er demnach mit Flüchtlingen nach Vorpommern und geriet in Vergessenheit. Seils sei als Kind in Kontakt mit dem Kelch gekommen und habe ihn nicht vergessen. Nach rund 75 Jahren habe er sich wieder auf die Suche gemacht. Er tauchte schließlich in einem Kirchentresor wieder auf.

Auch der evangelische Bischof für Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, nahm an dem Treffen am Mittwoch teil. Seine Kirche hat dem Museum das wertvolle Exponat im vergangenen Jahr als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. dpa