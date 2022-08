Betriebsausstatter Topregal startet Produktion in Vorpommern

Lagerausstatter

Als erste Neuansiedlung im Industriepark Berlin-Szczecin bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) startet der Betriebs- und Lagerausstatter Topregal GmbH (Filderstadt) an diesem Donnerstag die Produktion. Wie Geschäftsführer Jürgen Effner am Montag sagte, sind in den vierten Standort des Unternehmens rund 15 Millionen Euro geflossen. Die Firma aus Baden-Württemberg hat bisher 150 Mitarbeiter in Deutschland und England und war wegen der Nähe zu Berlin, Skandinavien und Osteuropa nach Pasewalk gegangen.

Pasewalk - Topregal stattet europaweit Betriebe vom Büro bis zum Lager mit individuellen Einrichtungen und Maschinen aus. Die 2009 gestartete Firma hatte laut Effner 2021 einen Jahresumsatz von 53 Millionen Euro und wird 2022 rund 80 Millionen Euro Umsatz erreichen. „In Pasewalk starten wir mit 30 Leuten und wollen bei vollem Betrieb 100 Mitarbeiter beschäftigen“, sagte Effner. Der Standort sei energieautark dank Solartechnik und Speicher. Dort werden Betriebseinrichtungen mit Sägemaschinen und Abkantbänken angepasst, repariert und lackiert.

Das Land MV unterstützt die Ansiedlung mit knapp vier Millionen Euro. Das Industriegebiet und die strukturschwache Region rund 100 Kilometer nördlich von Berlin galten lange als Sorgenkind des Landes, bis die Vermarktung zuletzt forciert wurde. Jetzt baut dort auch der Schuhhersteller Birkenstock, der mit einem weiteren Produktionsstandort bis zu 1000 Arbeitsplätze schaffen will. dpa