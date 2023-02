Betrunkene Frau fährt im Schneckentempo über A20

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein aufmerksamer Fahrer hat die Polizei auf der A20 auf die Spur einer betrunkenen Autofahrerin gelotst. Bei der 63-Jährigen wurden am Donnerstagmorgen bei einem Test „erstaunliche 3,02 Promille Atemalkohol gemessen“, wie ein Sprecher der Polizei in Güstrow sagte. Dem Zeugen war das Auto der Frau aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wegen der Schlangenlinien sowie des niedrigen Tempos auf der A20 in Fahrtrichtung Osten aufgefallen.

Kröpelin - Bei Kröpelin war die Frau von der A20 abgefahren, aber mit ihrem Wagen mitten auf der Abfahrt stehen geblieben. Dort wurde sie von Beamten kontrolliert und zur Blutprobe mitgenommen. Den Führerschein habe die 63-Jährige abgeben müssen. dpa