Betrunkener fährt Ehefrau mit Auto an

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Mann hat seine Frau am Samstagabend nach einem Ehestreit mit dem Auto angefahren. Der 40-Jährige gab der Polizei gegenüber an, mit seinem Wagen auf seine Frau zugefahren zu sein, um sie zu erschrecken, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag sagte. Die 36-Jährige gab demnach an, ihren Mann nicht gesehen zu haben. Sie war den Angaben zufolge nach dem Streit eine Straße in Heinrichswalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entlanggegangen, um sich zu beruhigen.

Friedland - Demnach bremste der Mann nicht rechtzeitig ab und fuhr mit dem Wagen gegen die Frau. Im Auto saß auch der elf Monate alte Sohn des Paares.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten einen Alkoholgeruch bei dem Mann fest und ließen ihn ins Röhrchen pusten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Gegen den 40-Jährigen wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. dpa