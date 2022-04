Betrunkener missachtet Vorfahrt: Acht Verletzte

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein 28 Jahre alter Autofahrer fährt angetrunken auf einer Landstraße, nimmt einem anderen Wagen die Vorfahrt und dann kracht es. Acht Menschen werden verletzt - ein Mitfahrer des 28-Jährigen wird mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Brahlstorf - Ein angetrunkener Autofahrer hat auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigslust-Parchim einen schweren Unfall mit acht Verletzten verursacht. Sieben von ihnen erlitten leichtere Blessuren, einer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 6.00 Uhr an einer Einmündung am Ortsrand von Brahlstorf, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der angetrunkene 28 Jahre alte Fahrer beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet haben. Die Wagen prallten zusammen, dabei wurde ein Mitfahrer im Auto des 28-Jährigen schwer verletzt. Das 37 Jahre alte Unfallopfer wurde in eine Hamburger Klinik geflogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Sieben Menschen wurden leicht verletzt und rein vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu erheblichen Schäden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro.

Die Polizei stellte beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille fest. Die Beamten kassierten den Führerschein des 28-Jährigen, ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Landesstraße 5 musste an der Unfallstelle für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. dpa