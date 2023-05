Betten in Wolgaster Kinder-Tagesklinik nicht genutzt

Das über drei Jahre vom Land geförderte Modellprojekt einer Kinder-Portalpraxisklinik am Kreiskrankenhaus Wolgast wird nicht in der bisherigen Form weitergeführt. Die an der Tagesklinik zur stationären Versorgung von Kindern vorgehaltenen Betten hätten nahezu durchgehend leergestanden. Deshalb werde die Ende Mai auslaufende Projektförderung nicht fortgeführt, Landeshilfe aber in anderer Form gewährt, kündigte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag in Schwerin an.

Schwerin/Wolgast - Ziel sei die Stärkung der ambulanten Versorgung. Die stationäre pädiatrische Versorgung in der Region werde weiter von dem Ameos-Klinikum Anklam und der Universitätsmedizin Greifswald sichergestellt.

Die Schließung der Kinderstation in Wolgast im Jahr 2016 hatte in der Region eine Protestwelle ausgelöst, vor allem auch weil damit für Familien mit Kleinkindern und Urlauber auf Usedom im Bedarfsfall längere Wege verbunden waren.

Am Mittwoch hatte sich Drese in Wolgast mit Vertretern der damals initiierten Bürgerinitiative für den Erhalt des Kreiskrankenhauses, der Krankenhaus-Spitze sowie Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung und einer Kinderärztin aus der ambulanten Gemeinschaftspraxis getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

In einer gemeinsamen Stellungnahme sichert Drese zu, dass das Gesundheitsministerium auch nach Auslaufen der bisherigen Förderung die kinderärztliche Versorgung in Wolgast weiter stärken werde. Die Einrichtung einer von drei Kinderärztinnen geführten Gemeinschaftspraxis am Standort des Kreiskrankenhauses habe sich bewährt. Dieses Versorgungsangebot solle insbesondere an Wochenenden und Feiertagen durch das Krankenhaus selbst ergänzt werden. Zudem werde geprüft, wie über die Sommermonaten, wenn durch Feriengäste eine „deutlich erhöhte pädiatrische Inanspruchnahme“ zu verzeichnen sei, die Versorgung zusätzlich ausgebaut werden könne. dpa