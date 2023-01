Bewegte Geschichte: Historische Zweiräder im Phantechnikum

Teilen

Das Phantechnikum in Wismar eröffnet heute als Erweiterung seiner Dauerausstellung einen Schwerpunkt zur Technik- und Kulturgeschichte des Fahrrads. Gezeigt werden 50 historische Fahrräder aus der Sammlung des Wismarers Jürgen Schießer. Die Ausstellung verdeutliche Meilensteine der Fahrradgenese und verbinde diese mit regionalhistorischen Geschichten rund um das Radeln, sagte Michael Rahnfeld, Direktor des Technischen Landesmuseums Mecklenburg-Vorpommern, das im Phantechnikum Exponate aus der Welt der Technik und der Technikgeschichte zeigt.

Wismar - Die Erfindung des Zweirads gehe ins Jahr 1817 zurück, als Karl Drais das Laufrad erfunden habe, so die Ausstellungsmacher. Die sei die Grundlage für den rasanten Aufstieg des Zweirads gewesen, dessen Entwicklung viele Stationen aufweise: vom Hoch- zum Niederrad, von der Tretkurbel über den Kettenantrieb, von der Vollgummibereifung zum Luftreifen über zahlreiche Rahmenkonstruktionen bis hin zum Rennrad und Elektrobike. In den Jahren der Corona-Pandemie sei wieder ein Fahrradboom zu verzeichnen, der heute wie auch in den Anfängen ein Lebensgefühl verkörpere. dpa