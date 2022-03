Bewerbungsfrist für den Unternehmerpreis in MV verlängert

Die Bewerbungsfrist für den Unternehmerpreis in Mecklenburg-Vorpommern ist um zwei Wochen verlängert worden und läuft nun bis zum 10. April. Bisher seien 61 Bewerbungen und Vorschläge eingegangen, in den vergangenen Jahren seien es mehr als 100 gewesen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

Schwerin - In diesem Jahr wird der Preis zum vierzehnten Mal ausgelobt. Vergeben wird die Auszeichnung in vier Kategorien, darunter Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung, Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit sowie erstmals in der Kategorie Nachhaltigkeit.

Jedes Unternehmen, egal welcher Größe oder aus welcher Branche, könne mitmachen, so Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Es seien sowohl Eigenbewerbungen als auch Nominierungen durch andere möglich, auch in mehreren Kategorien des Wettbewerbs. Die Auszeichnung der Preisträger umfasst Preisgelder von insgesamt 15.000 Euro sowie für jede Kategorie eine Stele und eine Urkunde. Die Preisverleihung soll am 27. Juni in Parchim stattfinden. dpa