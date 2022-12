Bewohner abwesend: Tresor mit wertvollem Inhalt weg

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben einem Mann aus Rambin auf der Insel Rügen seinen Tresor samt der darin aufbewahrten Wertgegenstände gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag, in der der Bewohner nicht in seiner Wohnung übernachtet hatte. Der Schaden wurde mit deutlich mehr als 70.000 Euro angegeben.

Rambin - Dem 56-jährigen Mann war bei der Rückkehr am Sonntagabend nach eigenen Angaben aufgefallen, dass seine Wohnungstür zwar noch geschlossen, aber nicht mehr verschlossen war. Als er nachschaute, war der Metall-Safe, in dem „Gegenstände von beträchtlichem Wert“ lagerten, komplett gestohlen. Einzelheiten zu der Beute wollte die Polizei mit Rücksicht auf die Ermittlungen nicht nennen, dies sei „Täterwissen.“

Der Geschädigte habe angegeben, seine Wohnung am Samstag gegen 17.00 Uhr verlassen und die Tür abgeschlossen zu haben und erst Sonntagabend wieder zurück gewesen zu sein. Ins Innere des Wohnhauses in Rambin seien die Täter mit Gewalt eingedrungen. dpa