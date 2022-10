Bibliothek in Güstrow ausgezeichnet

Die Uwe Johnson-Bibliothek in Güstrow ist als „Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen 2022“ ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 7000 Euro dotiert und wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutsche Telekom Stiftung vergeben. Die Güstrower Bibliothek bekomme den Preis für ihr vorbildliches modulares Bibliothekskonzept, das sowohl die Mediengrundversorgung als auch die innovative Vermittlung von Medienbildung zeitgemäß umsetze, teilte der Bibliotheksverband am Samstag mit.

Berlin/Güstrow - Den rund 30 000 Einwohnern von Güstrow stehen unter anderem eine „Bibliothek der Dinge“ mit 3D-Druckern, Smartboard und Lasercutter, Film- und Technik-Workshops sowie Lernroboter zur Verfügung.

Nach Überzeugung des Juryvorsitzenden und Präsidenten des Deutschen Bibliotheksverbandes, Frank Mentrup, kommt gerade in ländlichen Regionen Bibliotheken bei der Versorgung mit Medien und der Förderung von Medienkompetenz eine wichtige Rolle zu. Um in die Region hineinzuwirken, müssten sich Bibliotheken breit aufstellen und mit anderen kooperieren, sagte der Karlsruher SPD-Oberbürgermeister. „Dafür steht die Uwe Johnson-Bibliothek der Barlachstadt Güstrow.“ dpa