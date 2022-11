Bibliothek Schwaan als „MV-Bibo 2022“ geehrt

Mecklenburg-Vorpommerns „Bibliothek des Jahres 2022“ steht in Schwaan (Landkreis Rostock). Die städtische Einrichtung, die mit einem Mehrgenerationenhaus verbunden ist, wurde am Mittwoch auf der Jahrestagung des Landesbibliothekenverbandes MV in Neubrandenburg ausgezeichnet. Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert.

Neubrandenburg/Schwaan - Die Jury hob vor allem das Gesamtkonzept des neuen Anbaus an eine Schule in Schwaan hervor. Hier könnten sich Angebote einer Bibliothek besonders gut entfalten und wirken. Zu der Einrichtung gehört auch eine Schulmensa und ein Saal, der auch vermietet werden kann sowie Küchennutzung. Die Bibliotheken in Neukloster und Gadebusch (Nordwestmecklenburg) wurden als Zweit- und Drittplatzierte mit je 500 Euro geehrt.

Der Verband vertritt rund 70 kommunale und wissenschaftliche Bibliotheken aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Preis wird von den Volksbanken Raiffeisenbanken Mecklenburg-Vorpommern gestiftet. dpa