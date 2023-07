E-Biker aus der Altmark stürzt in Wismarer Hafenbecken

© Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein Fahrradfahrer aus der Altmark ist am Sonntagabend in das Hafenbecken in Wismar gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend im touristisch beliebten Hafen der Hansestadt Wismar, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 63-Jährige aus dem Landkreis Stendal fiel mit seinem Elektro-Rad zwischen einem Boot und der Kaimauer in das etwa sechs Meter tiefe Wasser, und prallte gegen eine der beiden Seiten.

Wismar/Stendal - Der Tourist konnte sich zwar selbst wieder an Land retten, wurde aber wegen seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht. Sein Fahrradhelm habe ihn wohl vor schweren Kopfverletzungen bewahrt, hieß es. Passanten alarmierten die Wasserschutzpolizei, die das schwere E-Bike vom Grund des Salzwassers bargen. „Das E-Rad dürfte aber einigen Schaden genommen haben“, sagte ein Polizeisprecher. Warum der Radfahrer bei seiner Tour entlang der Kaimauer plötzlich zur Seite stürzte, war zunächst unklar. dpa