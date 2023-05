E-Bikes von Urlaubern gestohlen: Verdächtige gestellt

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

In Heringsdorf auf der Insel Usedom hat die Polizei E-Bike-Diebe nach einer Verfolgungsjagd auf frischer Tat gestellt. Die beiden 28 und 35 Jahre alten Männer wurden kurz nach Mitternacht mit einem Transporter gefasst, in dem mehrere noch mit Schlössern gesicherte Elektroräder gefunden wurden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Heringsdorf - Die Räder gehörten Urlaubern und waren erst kurz zuvor in Heringsdorf entwendet worden. Die Tatverdächtigen waren durch Heringsdorf in Richtung polnischer Grenze nach Ahlbeck gerast, konnten aber mit Hilfe von Verstärkung gestoppt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam prüft nun, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Diebstähle in Betracht kommen. Im März und April hatte es auf der Ostsee-Insel Usedom, die als Schwerpunkt für den Diebstahl bei hochwertigen E-Rädern in MV gilt, bereits eine Serie mit einer Vielzahl gestohlener E-Bikes von Urlaubern gegeben. Diese waren in Zinnowitz, Zempin, Ahlbeck und Bansin weggekommen und hatten einen Wert von 53.000 Euro.

Nach Angaben des LKA entfiel beim Diebstahl von Elektrorädern 2022 etwa die Hälfte des Schadens im Nordosten auf die deutsch-polnische Insel Usedom, was Ermittler vor allem auf organisierte Kriminalität zurückführen. dpa