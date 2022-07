Bildungsministerin Oldenburg weist CDU-Kritik zurück

Manuela Schwesig (SPD, r), die Ministerpräsidentin sitzt neben Simone Oldenburg (Die Linke), Bildungsministerin. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat Kritik der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion an mangelnder Unterstützung für das Digitale Klassenzimmer im Digitalen Innovationszentrum Rostock als haltlos und falsch zurückgewiesen. „Es ist weder die Aufgabe von mir noch die des Ministeriums, entsprechende Mittel bereitzustellen. Für die Ausstattung der Schulen, ob mit Büchern, Möbeln oder digitalen Geräten, ist nicht das Bildungsministerium zuständig.

Schwerin - Die Ausstattung der Schulen zu finanzieren, ist Aufgabe der Kommunen und Landkreise, so ist es im Schulgesetz geregelt“, heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung Oldenburgs.

Die Ministerin reagierte damit auf Vorwürfe der CDU-Abgeordneten Katy Hoffmeister. Nach deren Angaben war die Landesförderung für das Digitale Klassenzimmer zum 30. Juni ausgelaufen. „Ein so erfolgreiches Projekt, das sogar von Schulen aus anderen Bundesländern nachgefragt wird, wegen fehlender 30 000 Euro im Jahr einzustellen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die rot-rote Landesregierung“, erklärte Hoffmeister. Sie forderte Oldenburg auf, eine Anschlussfinanzierung sicherzustellen.

Die Ministerin verwies in ihrer Mitteilung indes auf von ihrem Haus finanzierte Fortbildungsangebote für Lehrkräfte. Auch während der traditionellen Sommer- und Winterakademien nehme das Thema Digitalisierung in der Schule breiten Raum ein.

Das Digitale Klassenzimmer ist ein Projekt des Digitalen Innovationszentrums Rostock, das den Angaben zufolge Fördermittel vom früheren Energieministerium erhalten hatte. Auf der Plattform können sich Lehrerinnen und Lehrer mit neuester Technik und Apps vertraut machen, mit denen zum Beispiel das Distanzlernen erleichtert wird.

Oldenburg selbst hatte für das Projekt die Schirmherrschaft übernommen: „Ich sehe im digitalen Klassenzimmer einen wunderbaren Treffpunkt und Ideengeber für Kinder und Lehrkräfte. Es zeigt passgenaue Wege und Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen und gehaltvollen Unterricht“, heißt es in einem Grußwort der Ministerin. Das digitale Klassenzimmer unterstütze Lehrerinnen und Lehrer, die sich digital fortbilden und damit dem digitalen Wandel an den Schulen einen Schub geben. dpa