Bildungsministerium sucht mit Welcome Centern im Netz Lehrer

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Das Schweriner Bildungsministerium geht in diesem Sommer gemeinsam mit den regionalen Welcome Centern auf digitalen Lehrerfang. Erstmals werde für die Sommerferien für die Plattformen Facebook und Instagram ein gemeinsames Programm aufgelegt, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Zusammenarbeit erfolge über Ko-Autorenschaft beziehungsweise durch Teilen und Verlinken der Beiträge.

Schwerin - Welcome Center sind regionale Anlaufstellen, die Menschen helfen, die nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen wollen.

Durch die Kooperation mit den Welcome Centern würden die entsprechenden Werbekanäle bunter, erklärte Ministerin Simone Oldenburg (Linke). „Andererseits werden ihre guten Reichweiten für die einzelnen regionalen Welcome Center eingesetzt.“ Je für eine Woche soll ein Welcome Center besonders präsentiert werden, angefangen mit Vorpommern-Rügen bis hin zum Stettiner Haff.

Die Landesregierung wirbt im Rahmen einer rund eine Million Euro teuren Werbekampagne auch über Social Media-Netzwerke wie Facebook, Instagram und TikTok um Studierende und wechselwillige Lehrerinnen und Lehrer. In diesem Jahr sind 600 Stellen an den 505 öffentlichen Schulen im Nordosten zu besetzen. Grund ist, dass Lehrerinnen und Lehrer in Pension gehen, besonders an den Berufsschulen ist der Generationenwechsel bereits voll im Gang. dpa