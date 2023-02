Binnenfischer Setzen Millionen kleine Aale in Gewässern aus

Mecklenburg-Vorpommerns Binnenfischer bringen in diesem Jahr erneut mehrere Millionen Mini-Aale in die Binnengewässer des Landes. Allein an diesem Mittwoch sollen 2,6 Millionen Glasaale in 79 Gewässern des Landes ausgesetzt werden, wie der Landesverband der Binnenfischer am Dienstag an seinem Sitz in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mitteilte.

Wesenberg - An der Aktion seien 16 Betriebe beteiligt. Im Sommer soll es eine weitere sogenannte Besatzaktion von 12 Verbandsmitgliedern geben. Die Maßnahmen sollen der Erhaltung des vom Aussterben bedrohten Europäischer Aals dienen und überdies den künftigen Aalfang sichern. Der Aal sei einer der wichtigsten Wirtschaftsfischarten der Binnenfischerei in Deutschland und vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, so der Verband. dpa