Bis 2035: Gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen

Reinhard Meyer (SPD), Wirtschafts-, Tourismus- und Verkehrsminister. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommern will seinen gesamten Energiebedarf bis 2035 aus erneuerbaren Quellen decken. Dieses Ziel hat Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) anlässlich des bevorstehenden Aktionswochenendes zu erneuerbaren Energien unterstrichen. Der Minister sagte am Donnerstag in Schwerin, dafür müsse noch einiges getan werden und teilweise auch noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Schwerin - Der energiepolitische Sprecher der Linksfraktion, Daniel Seiffert, betonte zu dem gemeinsamen Ziel der rot-roten Landesregierung: „Angesichts der bedrohlichen Entwicklung bei der Versorgungssicherheit und auch Bezahlbarkeit von Energie müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern von fossiler Energie und von Importen unabhängiger zu machen.“ Aus seiner Sicht sei es zudem dringend erforderlich, die Kosten für den Netzausbau fair zu verteilen.

Bürgerinnen und Bürger könenn sich zwischen Freitag und Sonntag bei mehr als 30 Gelegenheiten über erneuerbare Energien informieren. Es gibt Tage der offenen Tür, etwa im Batteriespeicher des Energieversorgers Wemag in Schwerin, und Vorträge zum Beispiel zur Elektromobilität in der Handwerkskammer der Landeshauptstadt.

Auch die deutsch-polnische Partnerschaft spielt eine Rolle: Die Projektpartner der Modellregion der erneuerbaren Energien, die Inseln Usedom und Wollin, stellen ihr EU-Projekt vor. In diesem Rahmen sollen Fragen der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur sowie Ideen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erforscht werden, hieß es. dpa