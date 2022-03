Bischöfin Kühnbaum-Schmidt besucht Geflüchtete aus Ukraine

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt hat am Mittwoch in Damm bei Parchim geflüchtete Mütter und Kinder aus der Ukraine in einer kirchlichen Notunterkunft besucht. Jetzt komme es darauf an, für die oftmals traumatisierten Leidtragenden des Krieges da zu sein, ihnen zuzuhören, beizustehen, Schutz zu gewähren und ihnen unbürokratisch und schnell zu helfen, sagte sie nach dem Treffen.

Parchim - „Wir erleben auf dem Gebiet der Nordkirche in unseren Kirchengemeinden, in den Dörfern, Städten, und Kommunen eine große Hilfsbereitschaft.“ In der evangelischen Jugendbildungsstätte Pfarrhaus Damm erhalten derzeit 30 Menschen Unterkunft, Versorgung und medizinische Betreuung.

Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland sagte weiter: „Ich bin erschüttert und empört, wie gnaden- und gewissenlos Präsident Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine auch gegen die Zivilbevölkerung richtet und auf dem Rücken der Schwächsten austrägt.“ dpa