„Blaue Flagge“ für 34 Badestellen und fünf Sportboothäfen

Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD) hat 34 Badestellen und fünf Sportboothäfen in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Gütesiegel „Blaue Flagge“ ausgezeichnet. Die „Blaue Flagge“ stehe für die Verbindung von Qualität, Tourismus und Natur, sagte Meyer am Freitag in Barth. „Sauberes Wasser und sichere Strände sind Grundvoraussetzungen für den Bade- und Wassertourismus in unserem Land.“

Barth - Deutschlandweit seien 45 Badestellen ausgezeichnet worden. Damit hängen allein in Mecklenburg-Vorpommern drei Viertel aller „Blauen Flagge“. Diese hohe Zahl sei eine gute Botschaft für Gäste, die sich in MV erholen wollen, sagte Meyer. Die Flagge für Badestellen gab es dieses Jahr für 28 Küstengewässer und 6 Binnengewässer.

Zu den „Blauen-Flagge“-Kriterien gehörten eine ausgezeichnete Badewasserqualität auf der Grundlage der Badegewässerrichtlinie der EU sowie hohe Standards im Umweltmanagement zur Erhaltung der Natur und Umwelt in der Umgebung und im Strandbereich. Bei Sportboothäfen seien neben der Reinigung des Hafens und der Abfallentsorgung auch Sicherheitsaspekte entscheidende Merkmale. dpa