Bodenbeschichter und Medizintechniker erhalten Exportpreis

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern haben je ein Unternehmen aus dem Bereich Beschichtung und der Medizintechnik mit dem Exportpreis ausgezeichnet. Wie die IHKs am Mittwoch in Rostock mitteilten, wurde der Hersteller von industriellen Bodenbeschichtungen - AcryliCon Polymers GmbH aus Neustadt-Glewe - in der Kategorie „Export-Profi“ ausgezeichnet.

Rostock - 92 Prozent der Umsätze des Unternehmens werden demnach im Ausland generiert.

In der Kategorie „Export-Newcommer“ würdigten die Industrievertreter den Medizintechniker Speed Care Mineral GmbH aus Neubrandenburg für die Markteinführung eines Notfall-Blutstillungsprodukts. „Die Jury hat insbesondere die zielstrebige und systematische internationale Markterschließung im regulierungsintensiven Medizinproduktesektor beeindruckt“, so Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock.

Die zweiten Plätze in beiden Kategorien gingen sowohl an die Mecklenburger Backstuben GmbH aus Waren sowie die Rügener Insel-Brauerei. Der Exportpreis ist mit jeweils 2500 Euro für die Erstplatzierten und die Erstellung eines Imagefilms für die Erst- und Zweitplatzierten dotiert.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte anlässlich der Preisverleihung an die Unternehmen, den Schritt ins Ausland zu wagen. „Export lohnt sich auch für kleine und mittlere Unternehmen“, sagte sie. Wer auf verschiedenen Märkten unterwegs sei, der sei nicht so anfällig für Konjunkturschwankungen oder Schwierigkeiten einzelner Abnehmer. Mit 9,8 Milliarden Euro habe der Nordosten im Jahr 2022 den bislang höchsten Wert beim Außenhandel erreicht.

Damit bleibt Mecklenburg-Vorpommern unter den Bundesländern jedoch weiter das Schlusslicht. Auch insgesamt bleibt der Außenhandel dem Statistischen Bundesamt zufolge in den neuen Bundesländern im Vergleich zum Rest Deutschlands weiter schwächer ausgeprägt. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter Baden-Württemberg erwirtschaftete im Vorjahr rund 263 Milliarden Euro im Ausland.

Schwesig betonte die Hilfestellungen, die das Land Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte zur Verfügung stellt. Unter anderem werde der Auftritt auf Messen gefördert, ebenso könnten bei Delegationsreisen und Konferenzen Kontakte geknüpft werden. Bei Veranstaltungen wie dem Baltic Sea Business Day in Rostock seien alle Unternehmen im Land eingeladen teilzunehmen. dpa