Bohrtechnik soll Bolzen „bezwingen“: Sperrung auf B110

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Wegen eines ungewöhnlich fest steckenden Metallbolzens an der Peene-Brücke müssen Autofahrer in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ab 13. März mit Behinderungen rechnen. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau MV am Freitag mitteilte, soll der zwölf Zentimeter starke Stahlbolzen, der eine Zugstange der Kahldenbrücke über den Fluss Peene hält, nun mit einer neuen Technologie gelöst und ersetzt werden.

Demmin - Das fest steckende Bauteil hatte die Erneuerung der Brücke im Zuge der Bundesstraße 110 im November komplett verhindert. Der Bolzen hatte sich trotz unterschiedlichster Bemühungen damals nicht lösen lassen, so dass die Sanierung der Klappbrücke abgebrochen werden musste.

Nun soll der feststeckende Bolzen auf seiner gesamten Länge möglichst mittig durchbohrt und der dadurch entstehende Hohlraum erweitert werden, erklärte der Sprecher. Schließlich soll aus dem Bolzen eine Buchse werden, die sich durch Wärme lösen lassen müsste. Statt zunächst einer Woche hat das Amt aber nun sicherheitshalber drei Wochen Bauzeit eingeplant. Der Straßenverkehr soll einspurig per Bauampel laufen, der Schiffsverkehr auf der Peene kommt zum Erliegen.

Wenn der „widerspenstige Bolzen“ gelöst ist, sollen die Zugstangen und Lager der Zugbrücke gewechselt werden, hieß es. Der Achsbolzen ist ein wichtiger Teil der Verbindung zwischen Brücke und Zugstange. Für die Auswechslung der Brückenteile stehen rund 237.000 Euro zur Verfügung. dpa