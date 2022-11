Brände an Gebäuden von Pflegeheim und Zoo: Niemand verletzt

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Feuerwehren mussten in der Nacht zu Freitag in Wesenberg und Wismar ausrücken. Auf dem Gelände einer Pflegeeinrichtung und im Tierpark Wismar brannten Nebengebäude. Es blieb bei Sachschäden.

Wismar/Wesenberg - Bei zwei Bränden ist in Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte) und im Tierpark in Wismar ein Schaden von insgesamt rund 180.000 Euro entstanden. Wie Polizeisprecher am Freitag sagten, ereigneten sich beide Feuer am späten Donnerstagabend. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

In Wesenberg brannte auf dem Gelände der Pflegeeinrichtung kurz vor Mitternacht ein Auto in einem Carport, das an ein Nebengebäude angebaut war. Die Flammen griffen auf einen Rasentraktor und das Nebengebäude über, in dem Gartengeräte lagerten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, eine Gefahr für die Bewohner des Pflegeheimes habe nicht bestanden. Man ermittle wegen Verdachts der Brandstiftung.

Auf dem Gelände des Tierparks Wismar brannte es in einer Garage, in der mehrere Fahrzeuge standen. Ein Multicar sowie große Teile der Garage wurden durch das Feuer zerstört, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Gebäude. Nach ersten Untersuchungen soll ein Technik-Defekt das Feuer verursacht haben. dpa