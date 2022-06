Branchenkonferenz: Positive Signale für Start-up-Unternehmen

Teilen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wartet vor einem Tagungshotel. © Jens Büttner/dpa

Von der 17. Nationalen Branchenkonferenz der Gesundheitswirtschaft am Donnerstag und Freitag in Rostock ist nach Ansicht des Tagungspräsidenten Marek Zygmunt ein positives Signal vor allem für Start-up-Unternehmen ausgegangen. Es gebe starke Bekenntnisse von Landesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft, junge Unternehmen beispielsweise aus der Biotechnologie-Branche zu unterstützen, sagte Zygmunt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Rostock - Zugleich seien die Zeiten für Start-ups nicht einfach, die Bereitschaft von Investoren sei angesichts der hohen Inflation und steigenden Zinsen nicht sehr hoch, sagte Zygmunt. Von großer Bedeutung seien daher Tagungen wie die Branchenkonferenzen, die die Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft sowie Unternehmen zusammenführten.

Bei der Verleihung eines Preises für Start-up-Unternehmen am Donnerstagabend hatte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) von einer großen Bandbreite junger Unternehmen gesprochen. Diese verdeutliche die Vielfalt und den Ideenreichtum der Branche, um die Gesundheitswirtschaft weiter voranzubringen. „Entscheidend ist es, dass aus den innovativen Ideen marktfähige Produkte werden. Das sichert und schafft Arbeitsplätze im eigenen Land.“ dpa