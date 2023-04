Brand auf Baustelle eines Einfamilienhauses

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Brand auf der Baustelle eines Einfamilienhauses hat einen Schaden von schätzungsweise 350.000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen sei es am Mittwoch bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zum Brand des Dachstuhls gekommen, teilte die Polizei mit. Vermutlich müsse der gesamte Innenausbau erneuert werden. Es hätten in dem noch unbewohnten Haus gerade Arbeiten am Fußboden stattgefunden.

Grimmen - Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Es sei niemand verletzt worden. dpa