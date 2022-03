Brand auf Recyclinghof: 500 000 Euro Schaden

Teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr im Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer auf einem Recyclinghof hat Bewohner in Nordwestmecklenburg am Sonntagabend aufgeschreckt. Ein Papierlager wurde angezündet. Inzwischen ist der Brand gelöscht.

Grevesmühlen - Ein Großfeuer auf einem Recyclinghof bei Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hat einen Schaden von geschätzt etwa 500 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Nach ersten Ermittlungen sollen Unbekannte am Sonntagabend ein großes Altpapierlager im Ortsteil Neu Degtow in Brand gesetzt haben. Das Feuer griff auf die gesamte Halle mit der dort aufgebauten Sortieranlage über.

Neun Feuerwehren mit etwa 50 Kräften rückten an und konnten die Flammen bis zum Montagmorgen eindämmen. Verletzt wurde niemand. Die Anlage liegt laut Polizei etwas außerhalb des Ortskerns, so dass Anwohner nicht in Gefahr waren. Die Polizei hofft trotzdem auf Zeugenhinweise, wenn Verdächtiges an dem umzäunten Gelände beobachtet wurde. In Mecklenburg-Vorpommern herrscht wegen der langen Märztrockenheit derzeit eine erhöhte Brandgefahr für Wiesen und Wälder. dpa