Brand in Stralsunder Pizzeria: Weiträumige Absperrung

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Der Brand einer Pizzeria hat in Stralsund Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Mensch sei bei dem Brand am Donnerstag augenscheinlich verletzt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hätten mehrere Anrufer die Polizei verständigt. Wegen der Rauchentwicklung und des Einsatzes sei die Umgebung weiträumig abgesperrt worden.

Stralsund - Anwohner seien aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten, sagte ein Polizeisprecher. Zur Schadenshöhe oder der Brandursache konnte er keine Angaben machen. Der Einsatz lief am Nachmittag noch. dpa