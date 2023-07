Brand mit hohem Schaden wohl durch Technik-Defekt ausgelöst

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Brand eines Einfamilienhauses in Alt Meteln (Nordwestmecklenburg), das am Wochenende dabei zerstört wurde, geht vermutlich auf einen technischen Defekt beim Laden eines Akkus zurück. Das haben bisherige Ermittlungen ergeben, wie Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagten. Das Feuer war am Samstag im Obergeschoss des Wohnhauses ausgebrochen, in dem sich nur der 16-jährige Sohn der Familie mit einer Freundin aufhielt.

Alt Meteln - Dort soll unter anderem ein Computer-Tablet zum Aufladen am Stromnetz angeschlossen gewesen sein.

Der Brand hatte den kompletten Dachstuhl des Gebäudes zerstört, das Haus ist nach dem Löscheinsatz laut Polizei unbewohnbar. Beide Jugendliche konnten zwar fliehen, erlitten aber leichte Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik. Der Schaden wurde auf rund 400.000 Euro geschätzt. Da es keine Hinweise auf eine Straftat gibt, werden die Ermittlungen in Kürze abgeschlossen, hieß es. Alt Meteln liegt nördlich von Schwerin. dpa