Brand nach Gasexplosion: Häuser im Norden Rügens zerstört

Feuerwehreinsatz

Im Norden der Insel Rügen hat es am Freitagmorgen einen lauten Knall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gasheizung explodiert sein. Ein Ferienhaus wurde zerstört, ein zweites Haus brennt.

Putgarten - Nach einer Explosion ist in Putgarten im Norden der Insel Rügen am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es explodierte vermutlich eine Gasheizung in einem zu der Zeit unbewohnten Ferienhaus, wie Bürgermeisterin Iris Möbius (CDU) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Brand erfasste ein zweites reetgedecktes Haus, das in wenigen Minuten auch in vollem Umfang brannte. Bewohner eines dritten benachbarten Hauses mussten ebenfalls ihre Wohnungen räumen.

Verletzt wurde aber niemand, wie es auch von der Polizei hieß. „Durch die Explosion flogen Trümmerteile bis auf die Straße“, sagte Möbius. Die Gemeinde habe einen Treffpunkt für die betroffenen Bewohner an der Kulturscheune eingerichtet.

Die Häuser in Putgarten, wenige Meter vor dem Kap Arkona, haben zum Teil mit Schilf gedeckte Dächer, die besonders brandgefährdet sind. Weitere Einzelheiten, unter anderem zur Schadenshöhe, sind laut Polizei noch nicht bekannt. dpa