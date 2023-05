Brand sorgt für Evakuierung: Technischer Defekt Ursache

Teilen

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Großer Schreck im Ferienresort - ausgerechnet am langen Himmelfahrtswochenende. 150 Hotelgäste mussten sich vor einem Feuer in Sicherheit bringen. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Dobbin-Linstow - Eine Brandmeldeanlage hat in der Nacht zu Samstag viele Gäste eines großen Hotel-Resorts in Linstow (Landkreis Rostock) vor größerem Schaden bewahrt. Das Feuer brach gegen Mitternacht in einer Bar in der sogenannten Plaza am Haupthaus aus, an der sich etliche Restaurants befinden, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Rund 150 Gäste mussten nachts vorübergehend ihre Hotelzimmer verlassen. Der Sachschaden wird bisher auf 150 000 Euro geschätzt.

Nach ersten Untersuchungen soll ein technischer Defekt an einem Gerät in einem Nachbarraum der Bar aufgetreten sein, was zu dem Brand führte, wie die Polizeisprecherin sagte. Das hätten die Untersuchungen eines Brandgutachters und der Polizei am Wochenende bisher ergeben.

Bei dem Brand wurden die Bar und ein angrenzendes Bekleidungsgeschäft stark beschädigt. Nachdem die Flammen in dem Restaurantbereich durch Feuerwehrleute gelöscht und die Räume gelüftet worden waren, konnten die Gäste in ihre Zimmer zurückkehren. dpa