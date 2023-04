Brand und Evakuierung eines Mehrfamilienhauses in Greifswald

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist in Greifswald am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Zahlreiche Anwohner wurden evakuiert, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Einige mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nähere Informationen zur Zahl der Betroffenen gab es zunächst nicht.

Greifswald - Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt, wie es weiter hieß. Der Brand konnte in den Morgenstunden zwar gelöscht werden, die Wohnung sei aber erstmal unbewohnbar. Wie groß der entstandene Schaden an den anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sei, müsse erstmal geprüft werden. dpa