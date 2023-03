Brand zerstört Heu-Lagerhalle mit Solaranlage

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer hat am Sonntag eine große Lagerhalle mit darauf installierter Solaranlage in Kirch Mulsow (Landkreis Rostock) zerstört. Wie eine Polizeisprecherin sagte, brannten am Nachmittag plötzlich mehrere Heuballen in der Halle. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Kirch Mulsow - Das Feuer griff auf die Halle über. Auf dem riesigen Dach waren auf etwa 100 Quadratmetern Fläche Solarpaneele montiert. Mehrere Feuerwehren bekämpften die Flammen, konnten die Halle und das Gros der Photovoltaikanlage aber nicht mehr retten. Der Schaden wurde auf mehr als 60.000 Euro geschätzt, könne aber auch noch ein Stück höher liegen. dpa