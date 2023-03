Brand zerstört Windrad an A20: 1,5 Millionen Euro Schaden

Im Landkreis Rostock hat ein Brand eine Windkraftanlage zerstört. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wird der Schaden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Laut Polizei brach das Feuer gegen Mittag am Gondelraum des Windrades bei Wokrent aus, das etwa 500 Meter südlich der Autobahn 20 bei der Anschlussstelle Kröpelin steht. Der Brand habe vermutlich auf den Maschinenraum übergegriffen.

Wokrent - Das Feuer könne nicht bekämpft werden.

Die Brandursache sei noch unklar. Brände in so großen Höhen werden in der Regel nicht gelöscht, da die Wehre so große Höhen nicht erreichen, die Löschwasserversorgung schwierig und im Umfeld niemand gefährdet ist.

Die Autofahrer auf der Autobahn wurden aber gebeten, nicht zu bremsen oder Fotos zu machen, um nicht einen Unfall zu provozieren. dpa