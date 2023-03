Brandstiftung? Vier Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Teilen

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Freitagabend im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Vier Bewohner wurden mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude im Zuge der Löschmaßnahmen.

Schwerin - Danach konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. dpa