Breest erhält als erste Kommune Platt-Namensschild

Die Gemeinde Breest (Mecklenburgische Seenplatte) bekommt am Mittwoch (11.00 Uhr) als erste Kommune im Nordosten ein Schild mit dem amtlich genehmigten plattdeutschen Ortsnamen. Auf dem Zusatzschild unterhalb des hochdeutschen Ortsnamens steht dann „Breist“. Diese Schilder sollen am Mittwoch laut Heimatverband feierlich enthüllt werden.

Breest/Schwerin - In Mecklenburg-Vorpommern können Kommunen seit März 2021 auf amtlichen Schildern einen plattdeutschen Ortsnamen ausweisen. In einem Verfahren müssen die philologischen Fakultäten der Universitäten Rostock und Greifswald als Fachbehörden den jeweiligen Vorschlägen zustimmen. Breest bei Altentreptow war unter mehreren Bewerbern am schnellsten, hieß es vom Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern.

Damit soll die Mundart wieder stärker ins Bewusstsein der Bewohner und Gäste rücken. Durch die Corona-Pandemie waren solche Bestrebungen aber verzögert worden. Die Kosten in Breest trage ein engagierter Einwohner des Ortes. dpa