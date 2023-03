Brennende Autos in Teterower Innenstadt

Teilen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zwei Autos haben in der Innenstadt von Teterow (Landkreis Rostock) gebrannt. Verletzt wurde in der Nacht zu Mittwoch niemand, wie die Polizei mitteilte. Etwa 20 Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer zu löschen. Durch die starke Hitze wurden die Fenster eines naheliegenden Wohnhauses beschädigt. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 12.

Teterow - 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. dpa