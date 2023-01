Buch „Nullerjahre“ kommt als Theaterstück auf die Bühne

Teilen

Ein Bücherstapel liegt in einer Buchhandlung auf dem Tisch. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

„Nullerjahre“, die Autobiografie von Hendrik Bolz alias Testo vom Deutschrap-Duo Zugezogen Maskulin, kommt ins Theater. Das Mecklenburgische Staatstheater bringt die Geschichte von Testos Jugend in der Platte in Stralsund auf die Bühne - in der neuen Staatstheater-Spielstätte M*Halle im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch.

Schwerin - Die Uraufführung in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock ist für den 27. Januar geplant, wie das Theater mitteilte. Regisseurin Nina Gühlstorff zeichne das authentische Bild einer Jugend im Mecklenburg-Vorpommern der „Nullerjahre“ kurz nach der Jahrtausendwende. Die M*Halle ist dabei ein durchaus authentischer Spielort: Es handelt sich um die ehemalige Druckerei der „Schweriner Volkszeitung“, erbaut 1975 in Schwerins größtem Plattenbaugebiet.

Bolz ist Jahrgang 1988. Sein Buch „Nullerjahre“ erschien im Februar 2022. Das Buch habe er vor allem für sich geschrieben, sagte er damals der Deutschen Presse-Agentur. Seine Erinnerungen hätten ihn belastet. Was zwischen den Stralsunder Plattenbauten zum Coolsein dazu gehörte: stark sein, Schwächere drangsalieren, vor Gewalt nicht zurückschrecken. dpa