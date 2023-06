Bühne frei für Theater-Open-Airs in Mecklenburg-Vorpommern

Ob Störtebeker oder Vineta, Capt'n Flints Piraten oder die Müritz-Saga - die Freilichtbühnen in MV bieten in diesem Sommer wieder Spannung, Unterhaltung, gefährliche Stunts und Sondereffekte. Zehntausende Besucher werden erwartet.

Zinnowitz - Die traditionsreiche Theaterfreilicht-Saison in Mecklenburg-Vorpommern läuft an. Die Aufführungen vor großen Kulissen mit vielen Schauspielern, Tieren, Kutschen und Schiffen gehören über die Sommermonate hinweg zum festem Programm. Es geht um das Erzählen von Geschichten, um historische Wahrheiten und Abenteuer in Fantasie-Welten.

Die Vineta-Festspiele auf Usedom feiern am kommenden Samstag (19.30 Uhr) ihre diesjährige Premiere auf der Ostseebühne in Zinnowitz. „Vineta - Das Geheimnis der Unterstadt“ lautet der Titel des auch mit Elfen, Gauklern und Narren bevölkerten zweieinhalbstündigen Stücks, das nach Angaben der Veranstalter bis 26. August jeweils mittwochs, donnerstags und samstags aufgeführt wird. Es geht wieder um das Schicksal der sagenumwobenen Stadt Vineta, wo König Nungur und Prinzessin Nayra mit „großer Demut“ regieren.

Bei den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek auf Rügen setzt der verwegene Seeräuber Klaus Störtebeker ebenfalls von Samstag an wieder seine Segel, um Kurs auf ein neues Abenteuer zu nehmen. „Gotland unter Feuer“ heißt die neue Episode, die bis 9. September von Montag bis Samstag, jeweils ab 20.00 Uhr auf der Naturbühne Ralswiek gezeigt wird. Mit dabei sind neben rund 150 Mitwirkenden auch Schiffe sowie 30 Pferde und Falken, Bussarde und Adler im freien Flug.

Der Countdown läuft auch für das Piraten-Action-Openair -Theater in Grevesmühlen, wo sich Capt'n Flint und seine Crew im „Jahr des Herrn 1703“ in der „Stürmischen Karibik“ bewähren müssen, die alles zu verschlingen droht. Die neue Inszenierung dauert mit Pause zweieinhalb Stunden. Die Vorstellungen der 18. Spielzeit beginnen an diesem Freitag und werden bis 9. September, jeweils dienstags bis samstags ab 19.00 Uhr und sonntags ab 16.00 Uhr gezeigt.

In der Müritz-Region werden die Zuschauer vom 1. Juli bis zum 26. August auf der Freilichtbühne Waren (Müritz) in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) versetzt. „Die Schatzsuche“ heißt das neue Abenteuer der Müritz-Saga. Es geht um eine mysteriöse Schatzkarte, die an den Ufern der Müritz für höchste Unruhe sorgt. Die Vorstellungen im Amphitheater sind mittwochs bis samstags ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 17.00 Uhr zu sehen. dpa