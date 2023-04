Bürgerbeauftragte kritisieren lange Behörden-Entscheidungen

Teilen

Die Bürgerbeauftragten aus sechs Bundesländern haben eine zunehmende Dauer von Verwaltungsverfahren in Deutschland kritisiert. Dies sähen sie mit Sorge, erklärten die Bürgerbeauftragten aus Berlin, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen bei einem Treffen am Freitag in Schwerin. Es fehle Personal in den Ämtern.

Schwerin - Auch fehlten oft noch Onlinezugänge für Amtshandlungen. Die Bürgerbeauftragten forderten „durchgreifende Lösungen“.

In einer „Schweriner Erklärung“ heißt es, dass sich der Zugang zu den Dienstleistungen der Behörden in den letzten Jahren verschlechtert habe, auch durch die Corona-Pandemie. Allgemeine Öffnungszeiten seien stark reduziert oder gar ganz abgeschafft worden. Der persönliche Zugang zu Bediensteten und Verwaltungsgebäuden sei stark limitiert worden. „Zu einem öffentlichen Amtsgebäude gehört aber ein möglichst ungehinderter Zugang für die Öffentlichkeit“, meinen die Bürgerbeauftragten.

Auf der anderen Seite seien Kommunikationsmöglichkeiten und Antragstellungen weiter digitalisiert worden, lobten sie. Es gebe wachsende Möglichkeiten, mit wenig Aufwand öffentliche Dienstleistungen zu erhalten. Ein umfassender Online-Zugang zur öffentlichen Verwaltung sei per Gesetz jedoch schon bis Ende 2022 vorgesehen gewesen. „Dieses Ziel wurde weit verfehlt.“

Die Bürgerbeauftragten forderten eine beschleunigte Digitalisierung und Vernetzung für die Verwaltung, damit sie funktionsfähig bleibe. Zugleich dürften die Menschen nicht vergessen werden, die technisch und persönlich für mehr digitale Teilhabe nicht gerüstet seien. Für dringende Angelegenheiten gelte das besonders. dpa