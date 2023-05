Bürgerbeauftragter: Mängel bei Eingliederung Behinderter

Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone. © Jens Büttner/zb/dpa/Archiv

Der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern sieht bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung akute Defizite. In gerade einmal einem Prozent der Fälle gelinge es Werkstätten, die Menschen für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, sagte Matthias Crone am Freitag in Schwerin anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Schwerin - Die Werkstatt bleibe so oft der einzige Arbeitsort - bis zur Rente.

„Es gibt viele Werkzeuge, um mehr Betroffene in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Sie müssen nur einfacher eingesetzt werden können“, betonte Crone. Er prangerte in diesem Zug an, dass viele Arbeitgeber die im Schwerbehindertenrecht vorgesehene Beschäftigungsquote lieber durch die Zahlung einer Ausgleichsabgabe umschiffen, statt die vorgesehenen 5 Prozent an Einstellungen zu erfüllen. Die Ausgleichszahlung sei zudem noch steuerlich absetzbar, dies müsse abgeschafft werden.

Der Bürgerbeauftragte sieht darüber hinaus weiterhin vorherrschende Vorurteile. „Menschen ohne Behinderung sehen oft dann Probleme, wenn sie nie den Umgang mit Menschen mit einer Behinderung gelernt haben“, sagte er. Erst Begegnungen ließen Barrieren fallen.

Auch Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) meldete sich zu Wort: „Menschen mit Behinderungen wollen völlig zurecht weg vom Prinzip der Fürsorge, hin zu einer selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe“. Aktuell werde der „Maßnahmeplan 2.0“ zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einer Evaluierung unterzogen. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich im Juni vorgestellt werden. „Die Auswertung liefert uns wichtige Erkenntnisse, um die Inklusion in Mecklenburg-Vorpommern Schritt für Schritt voranzubringen“, so Drese. dpa