Bürgerdialog zur Gleichstellung

Mecklenburg-Vorpommerns Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) spricht Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa

Beim ersten sogenannten Werkstattgespräch zum Gleichstellungsprogramm des Landes in Ludwigslust haben die Bürgerinnen und Bürger vor allem praktische Probleme angesprochen. „Es geht nicht darum, wie erreicht die Frau am besten Kita-Platz und Supermarkt, sondern wie schaffen es junge Familien, sich die Aufgaben effektiv zu teilen. Diese Punkte nehmen wir auf und werden sie einfließen lassen“, sagte am Donnerstagabend Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke).

Schwerin/Ludwigslust - Bei einer geplanten Dialogtour durch Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sollen Erfahrungen, Forderungen und Wünsche gesammelt werden. Diese sollen dann in das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm einfließen. „In sieben weiteren Gleichstellungswerkstätten in allen Landkreisen und kreisfreien Städten wollen wir aus den Erfahrungen in den Regionen untereinander schöpfen“, sagte die Landesbeauftragte für Frauen und Gleichstellung, Wenke Brüdgam (Linke). Sie steht der Arbeitsgruppe vor, die das Programm erarbeitet im Jahr 2024 fertigstellen soll.

Bernhardt zielt auf den großen Wurf ab: „Wir wollen die Gleichstellung zwischen Frau und Mann auf allen Ebenen. Gesetze formulieren wir künftig geschlechtersensibel.“ Auch in der Berufswelt sollen Klischees überwunden werden. Die Ministerin will, dass Kinder und Jugendliche Gleichstellung als selbstverständlich erleben, noch seien die Unterschiede jedoch existent. Sie nannte hier unter anderem die Dominanz einzelner Geschlechter in bestimmten Berufsgruppen und die Gehaltsungleichheit. dpa