Bürgermeisterin: Naturschutz überfordert klamme Gemeinden

Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbildarchiv

Von kommunaler Ebene kommt Kritik an fehlendem Geld für Naturschutz. „Biodiversität zu verbessern, überfordert viele Gemeinden in finanzieller und planerischer Hinsicht“, monierte, Gerlinde Bieker, Bürgermeisterin von Gingst auf Rügen in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Die Finanzierung der Projekte kann die meist klamme Gemeinde nur über Fördermittel realisieren.“

Binz - Entsprechende Anträge seien aufwendig. Selbst wenn ein Projekt zu hundert Prozent gefördert werde, blieben Gemeinden oftmals auf Planungskosten sitzen.

Vertreter unter anderem aus Verwaltung und Naturschutz hatten sich in Binz auf Rügen zu einem Workshop getroffen, organisiert von einem bundesweiten Biotopverbund, mit Modellregionen auf Rügen, in Niedersachsen und Bayern. Oft werde Gemeinden für Renaturierungsprojekte ein erheblicher Eigenanteil abverlangt, kritisierte Bieker. „So lange der Natur- und Umweltschutz nicht zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde zählt, wird er im Rennen um knappe Haushaltressourcen meist den Kürzeren ziehen.“ dpa