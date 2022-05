Bürgermeisterwahlen in sechs MV-Städten am Sonntag

Teilen

In Mecklenburg-Vorpommern werden an diesem Sonntag in sechs Städten die Verwaltungschefs neu bestimmt. Dabei treten alle bisherigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Bergen, Stralsund, Wolgast, Malchin, Hagenow und Neustadt-Glewe auch wieder an, wie Sprecher der Wahlleitungen am Dienstag sagten.

Stralsund - Die größte Wahl-Stadt ist die Hansestadt Stralsund mit rund 49.000 Wahlberechtigten. Dort will Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sein Amt gegen Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad, die von SPD und Grünen aufgestellt wurde, und Anwalt Marc Quintana Schmidt (Linke) verteidigen.

Ganz anders ist die Situation in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte). Dort ist Amtsinhaber Axel Müller (CDU) der einzige Kandidat. Mit je nur zwei Bewerbern werden auch in Hagenow und Neustadt-Glewe sofort klare Entscheidungen erwartet. In Hagenow tritt Jana Horn (CDU) gegen Bürgermeister Thomas Möller (Linke) an, in Neustadt-Glewe will CDU-Mann Steffen Klieme die SPD-Amtsinhaberin Doreen Radelow ablösen.

In Wolgast und Bergen rechnen Wahlbeobachter aufgrund der hohen Bewerberzahlen damit, dass es zu Stichwahlen am 22. Mai kommen kann. So treten eine Frau und vier Männer gegen Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) in Wolgast an, dem Tor zur Insel Usedom. Mit Martin Schröter (parteilos) und Carsten Lange (AfD) sind zwei Stadtvertreter dabei, dazu kommen die Einzelbewerber Kathrin Potratz-Scheiba, Marco Baum und Sven Reinke. Weigler hat das Amt in Wolgast seit 14 Jahren inne und will noch sieben Jahre weitermachen.

In Bergen, der größten Stadt auf der Insel Rügen, wollen eine Frau und vier Männer Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos) ablösen. Am 12. Juni stehen in Greifswald und Burg Stargard bei Neubrandenburg Wahlen für hauptamtliche Verwaltungschefs an - auch mit den Amtsinhabern. dpa